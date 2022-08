Pantelleria, spento l’incendio che ieri 18 agosto ha coinvolto l’isola. Indaga la procura di Marsala

Definitivamente spento l’incendio che molte ore ha “investito” l’Isola di Pantelleria”.

I mezzi impiegati, canadair e uomini in servizio a Trapani hanno lasciato il sito, dove rimangono per gli ultiumi adempimenti i Vigili del fuoco in servizio nel distaccamento locale.

Complessivamente la superfice sommando tutte le zone interessate dalla fiamme, è di circa 130 ettari.

Prende intanto sempre più “piede” l’ipotesi che si possa essere trattato di un incendio doloso. Infatti, come riferito dal Tg1 la Procura di Marsala ha aperto un inchiesta.