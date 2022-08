Marsala, grosso incendio in contrada Spagnola

Un grosso incendio è divampato, per cause non chiarite, oggi, 17 Agosto 2022 nel tardo pomeriggio, sul lungomare Spagnola, sul versante nord di Marsala, lungo la strada provinciale 21.

La vasta area interessata dall’incendio è compresa tra le Saline Genna ed il vicino maneggio. Anche dalla contrada Addolorata ci segnalano diversi alberi e sterpaglie andate a fuoco. il fumo sospinto dallo scirocco ha diminuito la visibilità soprattutto lungo le starede della zona. Infatti ancora pochi munuti fa erano state chiuse al traffico. Sul posto è presente una squadra di vigili del fuoco.