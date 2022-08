Brucia l’isola di Pantelleria, vasto incendio e alcune case evacuate

Serata di fuoco e fiamme in tutta la provincia di Trapani quella del 17 agosto. Oltre al vasto incendio di Marsala in contrada Spagnola che vi raccontiamo in altra parte del giornale, arriva la segnalazione di un vasto incendio a Pantelleria.

Brucia buona parte dell’isola e gli abitanti, per via social, stanno parlando di una “situazione abbastanza grave”.

L’incendio sta infatti colpendo diverse contrade nella zona di contrada Kamma. Sono in azione sia i vigili del fuoco che le squadre di volontari, e fino al tramonto, i canadair.

L’ incendio ha costretto alla fuga residenti e turisti. Decine di case sono state evacuate dopo che le fiamme hanno cominciato ad avanzare pericolosamente.

Secondo alcune fonti che è diofficile ancora confermare, sarebbero due gli incendi sull’isola: uno partito da Kamma e l’altro da Gadir. Questo potrebbe fare pensare al dolo.