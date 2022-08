MarenMostro, la compagnia Sipario in scena alla “Scurata”

Nel suggestivo Teatro a Mare Pellegrino 1880 unico al mondo alle Saline Genna di Marsala, venerdì 19 agosto ore 19.30 MARENMOSTRO…. più di uno spettacolo.

Nessuno lascia la propria casa a meno che casa sua non siano le mandibole di uno squalo. Quando vedi tutta la città correre, quando i tuoi vicini corrono più veloci di te, il fiato insanguinato nelle loro gole, il tuo ex amichetto che ci hai giocato che ora tiene nella mano una pistola più grande del suo corpo , lasci casa tua quando è proprio lei a non permetterti più di starci. Nessuno lascia casa sua a meno che non sia proprio lei a scacciarlo quando hai il fuoco sotto ai piedi, il sangue che ti bolle nella pancia. Non avresti mai pensato di farlo, fin quando la lama non ti marchia il collo e nonostante tutto continui a portare l’inno nazionale sotto il respiro. Nessuno mette i suoi figli su una barca a meno che l’acqua di questo MARENMOSTRO non sia più sicura della terra.

Le onde di questo azzurro marenostro, che i più fortunati osservano infrangersi lentamente in un soleggiato agosto, esecutrici di un suono soave e sereno, qui annunciano, quasi sfondando i timpani dell’ascoltatore, un messaggio di paura. È un capitolo che non sempre termina lieto, quello dei fratelli migranti africani che questo marenostro spesso vedrà scomparire, scomparire in questo sterminato cimitero azzurro, in questo.. MAREMOSTRO al largo di Lampedusa, l’approdo più vicino al continente di origine, il primo porto d’Italia, un Paese non sempre accogliente nei suoi decreti sicurezza; ….non sempre accogliente…e sì purtroppo, la situazione è questa, è frutto di un’identità che ci sta sfuggendo dalle mani a causa della crisi della società liberista, la nostra. E così finiamo per gridare disperatamente «dov’è l’Italia», quasi stentassimo a trovarla, come i genitori di una fiaba stentano a trovare il loro figlio perso in una foresta fitta. 12 canzoni straordinarie 3 musicisti 2 voci formidabili e….tante emozioni. Da non perdere.

Con Vito Scarpitta (regista) Enza Giacalone (direttrice artistica), Maria Teresa Maggio, le voci di Silvia Cialona Francesco Di Bernardo, alla Fisarmonica il maestro Natale Montalto alla Chitarra Salvo Lo Grasso e alle percussioni il maestro Nino Errera. Direzione musicale Eugenia Sciacca.

