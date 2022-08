Petrosino: ancora disagi idrici in alcune vie della Città

Ancora problemi nell’erogazione dell’acqua a Petrosino. I motori dei pozzi che forniscono di acqua le case e le attività commerciali si sono interrotti nelle ore di maltempo di giovedì notte.

Già ieri due dei tre motori sono stati avviati e l’acqua in serata è stata erogata in tutto il territorio. Ma permangono delle criticità in via Angileri, Chianu Parrini e, mi segnalano, in qualche via di Biscione.

Per tornare alla giusta pressione il sistema idrico ha bisogno di alcune ore; stiamo facendo il possibile per garantire l’acqua nell’intero territorio. Per potenziare l’erogazione stiamo provvedendo all’accensione del terzo pozzo, e gli operai dell’Enel, prontamente allertati, stanno riparando il contatore anch’esso danneggiatosi, per aumentare ulteriormente la potenza.

Tutte le azioni possibili sono state messe in campo e la situazione è costantemente monitorata.

“Mi dispiace dei disagi che alcuni di voi stanno affrontando e vi chiedo ancora un po’ di pazienza. Il prima possibile la situazione dovrebbe tornare alla normalità anche nelle vie dove ancora permangono delle criticità“, dice ai propri concittadini il sindaco Giacomo Anastasi