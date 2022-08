“Io sono Io… Modugno…” alla Scurata lo spettacolo di Ninni Arini e band

Un Modugno intimo, eppure ironico, vicino a chiunque abbia un sogno e incredibilmente talentuoso, rivive nel suggestivo tramonto del teatro a mare “Pellegrino 1880” attraverso la voce di Ninni Arini e la musica di Aldo Bertolino, Giuseppe Angotta e Francesco Virgilio.

Si intitola “IO SONO IO…MODUGNO!” il concerto che si terrà martedì 16 agosto alle 19,30 nella Salina Genna, nella riserva naturale dello Stagnone, all’interno della rassegna “’a Scurata Cunti e canti al calar del Sole – Memorial Enrico Russo”.

“Io sono io… Modugno – spiega il cantautore Ninni Arini – è uno spettacolo interamente dedicato certamente a Mimmo che non ha bisogno di presentazioni. Insieme ai compagni di viaggio musicisti e amici: Giuseppe Angotta alle chitarre, Aldo Bertolino alla tromba, flicorno e diamonica, Francesco Virgilio alle percussioni e voci etniche, abbiamo messo in musica tutta la nostra esperienza, come di nostra abitudine, per cercare di dare un tocco originale facendo suonare strumenti acustici ed etnici in modo da curare in una chiave più intima gli arrangiamenti di canzoni già conosciutissime. Lo spettacolo ha come fine quello di riuscire ad emozionare l’ascoltatore rendendolo libero di interpretare nel proprio io il significato di ogni singolo brano”.

“Io Sono Io…Modugno! – aggiunge Aldo Bertolino, che ha curato gli arrangiamenti e la direzione musicale – è un concerto originale, un viaggio sulle note delle canzoni di Domenico Modugno che, a partire dalle suggestioni, descrivono la vita di uno dei tanti giovani di provincia pronti, sull’onda del mito, ad affrontare ogni traversia per realizzare il sogno di diventare artisti. Quelle canzoni legate alla Sicilia, ad una terra da lui adottata perché, come gli disse Frank Sinatra: “Fingiti siciliano e conquisterai il mondo!” Lo spettacolo, interpretato dalla voce del cantautore Ninni Arini, applaudito dalla critica più esigente, propone un alternarsi sottile di momenti comici e di alcuni più melanconici, di aspetti gioiosi e di suggestive evocazioni poetiche. Io Sono Io…Modugno! In realtà siamo noi…ogni giorno che passa…noi che desideriamo “Volare” ma che non sempre sappiamo di avere le ali per poterlo fare”.

L’appuntamento è per martedì 16 agosto alle ore 19,30 (biglietti 15 euro zona A – 12 euro zona B) https://www.scurata.it/io-sono-iomodugno-16-agosto/

La rassegna “’a Scurata”, ideata e organizzata dal Movimento artistico culturale città di Marsala – M.A.C., giunta alla V edizione, si avvale del patrocinio del Comune di Marsala e dell’ARS – Assemblea regionale siciliana.

La manifestazione conta anche sull’apporto degli sponsor: Cantine Pellegrino, main partner degli eventi che dà il nome al teatro “Pellegrino 1880”, unico teatro a mare, completamente ecologico e rispettoso della laguna della riserva naturale dello Stagnone dove gli artisti si esibiscono a pelo d’acqua, ma anche di Zicaffè, Medipower e Imera Imballaggi.

L’intera rassegna è interamente dedicata all’indimenticabile Enrico Russo che ha dato un eccezionale contributo alla crescita della cultura dell’arte e soprattutto del teatro nel nostro territorio.