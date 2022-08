La Mazarese si impone in amichevole sull’Accademia Trapani 5 a 2

La Mazarese, dopo il test disputato sabato scorso in trasferta con l’Accademia Trapani, imponendosi per 5-2, oggi nell’allenamento mattutino al Nino Vaccara, ha superato il San Vito lo Capo 2-0 (Squadra di Promozione). Le reti nel primo dei tre tempi da trenta minuti, al 23° Testa su Rigore, al 27° Bulades per gli ospiti si fa parare un rigore da Furnari e al 29° Corso sigla il raddoppio giallorosso.

Al 15° del secondo tempo i due allenatori hanno dato spazio alle tante sostituzioni.

Con questo allenamento congiunto la Mazarese conclude la prima parte della preparazione pre campionato. Pausa ferragostiana… Il rientro in sede previsto per martedì 16 agosto alle ore 16.

Tabellino di gara

Mazarese: Furnari, Russo, Fragapane, Giardina, Galfano, Sekkoum, Corso, Lupo, Erbini, Di Giuseppe Testa. All. Ignazio Chianetta.

San Vito lo Capo: Giangreco, Cicala, Di Discordia, Minaudo, Graziano, Miceli, Mustacchia, Bulades, Spadaro, Messina, Guaiana. All. Davide pace