Schifani candidato Governatore della Sicilia, centrodestra euforico: “La più bella notizia”

Fioccano i commenti sulla scelta del centrodestra a candidare come Presidente della Regione Sicilia, il senatore Renato Schifani.

“La ritrovata unità del centrodestra con la candidatura alla presidenza alla Regione di Renato Schifani è un fatto estremamente positivo che dà la possibilità alla coalizione di vincere le prossime elezioni regionali. Sono certa che il presidente Schifani per la sua grande esperienza e per i ruoli già ricoperti nelle Istituzioni, tra cui la presidenza al Senato, saprà essere il leader della coalizione guardando anche ad un proficuo e costante rapporto con il Parlamento regionale che sarà chiamato a votare le leggi in attuazione al suo programma elettorale. L’Udc sarà al suo fianco con spirito di collaborazione e assoluta lealtà così come ha fatto nel corso del mandato del presidente Musumeci che voglio ringraziare per l’importante lavoro di questi anni, svolto con rigore morale e serietà, riuscendo a riscattare l’immagine della Sicilia. Così come un apprezzamento va all’amico Gianfranco Miccichè, che da presidente dell’Assemblea regionale siciliana si è sempre adoperato per un confronto costante tra i gruppi parlamentari nell’interesse della Sicilia e per far approvare importanti riforme attese da anni”. Lo afferma Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana.

“Le straordinarie qualità umane e politiche del Presidente Schifani saranno il valore aggiunto su cui la Sicilia ed i Siciliani potranno contare. Da sempre uomo di equilibrio e mediazione, il presidente Schifani sarà un grande presidente della regione. Con lui alla guida la Sicilia potrà completare e continuare il percorso virtuoso che il centrodestra ha iniziato cinque anni fa col presidente Musumeci a cui va il nostro ringraziamento per essere stato vicino ai nostri valori ed alla nostra storia”. Così in una nota, Michele Pivetti Gagliardi, Vice Presidente Nazionale Unione Monarchica Italiana.

“L’indicazione del presidente Renato Schifani per la carica di governatore della Sicilia è la più bella notizia che ci aspettavamo. Schifani ha ricoperto ruoli istituzionali dimostrando equilibrio, terzietà e senso dello Stato. In Sicilia é il candidato perfetto per far vincere la coalizione di centrodestra che unita affronta anche l’appuntamento fondamentale delle elezioni politiche. Conosco il presidente Schifani e so qual è il senso del dovere e della responsabilità che mette al servizio della Sicilia. Buon lavoro Presidente”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega – Prima l’Italia.