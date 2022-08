Coppa Italia C1, il Marsala Futsal in campo il 27 agosto

Diramato dalla FIGC regionale siciliana il programma della Coppa Italia di serie C1 per la stagione 2022/2023. Si comincerà sabato 27 agosto con il Marsala Futsal, inserito nel quadrangolare 1 che dovrà far visita al San Vito lo Capo.

Primo impegno ufficiale della nuova stagione in trasferta per la formazione lilybetana, tra l’altro, su un campo particolarmente ostico. Nel secondo turno, previsto il 24 di settembre, al palasport San Carlo di Marsala arriverà il Futsal Mazara e in fine, sabato 15 ottobre il terzo turno, utile a determinare la classifica del quadrangolare con il Marsala impegnato, ancora in trasfera, sul campo dello Sporting Alcamo.

Il Marsala, grande protagonista del mercato estivo, sarà obbligato a crederci e puntare alla vittoria del torneo, poiché nella scorsa stagione ha sfiorato il titolo regionale centrando la finale, dovendo cedere il passo al Megara Augusta. Tra le novità dello svolgimento di questa competizione, l’utilizzo del tempo effettivo nella Final Four, con il cronometrista a bordo campo che regolerà i due tempi di 20 minuti ciascuno, anziché gli attuali 30 con il tempo continuo.

L’inserimento del tempo effettivo, già in uso da altre federazioni regionali per la categoria di serie C1, è reso di difficile attuazione in Sicilia per la scarsa presenza di strutture idonee all’impiego del cronometrista a bordo campo. Una piaga, quella delle strutture sportive in Sicilia che pone la nostra regione che vanta un gran numero di società associate in FIGC arrangiarsi in strutture, talvolta fatiscenti e non idonee, in coda al resto d’Italia.

Al termine della prima fase composta da 27 squadre suddivise in sei quadrangolari e un triangolare che si svolgeranno con gare di sola andata, avranno accesso ai quarti di finale tutte le migliori prime, più la migliore seconda di un quadrangolare. I quarti di finale, in gara di andata e ritorno, si svolgeranno l’11 e il 26 di novembre 2022. La Final Four, che vedrà contendersi il titolo regionale le quattro squadre restanti, saranno svolti sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023.