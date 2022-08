Traffico di Ferragosto da bollino rosso, massima attenzione su A19 e A29

Sono tanti gli italiani che devono partire per le vacanze d’agosto e molti stanno programmando di mettersi in auto proprio in questi giorni e in queste ore. Il ferragosto è già da bollino rosso e nero per l’enorme numero di auto che si riverserà lungo le strade che portano al mare.

Il picco delle partenze per le mete turistiche del Sud e delle isole è stato lo scorso 6 agosto e nel prossimo weekend il numero di vetture che solcheranno le strade italiane sarà inferiore. Le forze dell’ordine raccomandano la massima prudenza e invitano a mettersi in viaggio nelle ore con meno incidenza di traffico, ossia quelle notturne o le prime ore del giorno.

Grande attenzione sulla Salerno-Reggio Calabria, soggetta a tappi e a ingorghi frequenti e lungo le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, ossia quelle che conducono alle località marittime più ambite della regione.

In Sicilia si invita alla massima attenzione se si viaggia sulle autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo.