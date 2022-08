Meloni “Raccontare Fdi come pericolo nuoce a Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo la sinistra che pur di governare è disposta a farlo sulle macerie, ha un problema serio a entrare nei contenuti e cerca di nascondersi dietro la coperta di Linus. Le famose parole chiare” sul fascismo “sono almeno 20 anni che le dico. Mi preoccupa quando leggo sulla stampa internazionale che tutti i giornali, imbeccati dalla sinistra, raccontano un’Italia governata da FdI come una specie di pericolo per il mondo internazionale, raccontare questo nuoce all’Italia”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “Io per difendere il Paese devo spiegare che siamo una democrazia come le altre, devo spiegare che il 25% degli italiani non sono dei pazzi e – ha aggiunto – se vince FdI l’Italia crolla in un buco nero. Racconto la verità per consentire fuori dai confini nazionale che siamo una democrazia”.

-Foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).