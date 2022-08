Egadi: commissario ad Acta per il bilancio, Forgione: “Non siamo inadempienti”

Il sindaco del Comune di Favignana – Isole Egadi Francesco Forgione ha inviato una nota all’assessore delle Autonomie locali e della Funzione pubblica della Regione Siciliana Marco Zambuto, e per conoscenza al presidente dell’Anci Sicilia Leoluca Orlando, dopo aver appreso della nomina di un Commissario ad Acta per l’approvazione del rendiconto 2021.

«Spiace constatare che, pur avendo questo Comune approvato il rendiconto 2021 e comunicato, in ottemperanza alla Vostra circolare n. 23 del 27/05/2022, lo stato di avanzamento delle fasi propedeutiche all’approvazione del rendiconto 2021 e, in ultimo, anche l’approvazione da parte del Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 26 luglio 2022, tuttavia risulta per Voi inadempiente all’approvazione del rendiconto 2021, con conseguente nomina del Commissario ad Acta Giovanni Cocco. Ci sembrava doveroso far presente quanto avvenuto per la leale collaborazione tra Enti pubblici».