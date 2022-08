Convitto Audiofonolesi Marsala, Pellegrino: “Confido in Provincia e sindaco”

“È apprezzabile l’iniziativa del Consiglio Comunale di Marsala che ha richiesto una seduta aperta in difesa dell’Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi e per una più ampia riflessione sulla pianificazione delle scuole superiori locali. Al di là di eventuali responsabilità sulla mancata assegnazione dell’organico al convitto, sarà necessario trovare una opportuna soluzione per scongiurare la chiusura di un Istituto di tradizione storica, culturale e sociale”. Lo afferma in una nota il deputato regionale di Forza Italia, Stefano Pellegrino, Presidente della Commissione Affari Istituzionali all’Ars.

“In merito alle scuole superiori, sarà necessario intraprendere le opportune iniziative al fine di realizzare un concreto programma di investimenti per un ammodernamento generale delle scuole superiori. In particolare, il diritto allo studio va garantito anche con adeguata sistemazione logistica delle sedi scolastiche, per esempio rispettando le esigenze dell’Istituto Agrario e le necessità dei percorsi accademici della facoltà di Enologia”, dice ancora Pellegrino.