Sinistra Libertaria: “Senza futuro la biblioteca di Trapani?”

Il sindaco di Trapani non può risultare estraneo a responsabilità per la chiusura prima della Biblioteca Fardelliana per “criticità strutturali” e ora per lo stallo gestionale per il prossimo, e da tempo annunciato, pensionamento della direttrice Margherita Giacalone », afferma in un comunicato l’associazione “Sinistra Libertaria”.

Sinistra Libertaria si sente di sottoscrivere l’appello per «una “piazza del sapere”, un centro in cui possano convergere sapere, informazione, cultura, convivialità, comunità, incontri» recentemente lanciato sui social da una concittadina.

« Sin dal 2014 – spiegano quelli di “Sinistra Libertaria” -, il prof. Giovanni Solimine, ordinario della Università di Roma La Sapienza, dopo aver tenuto una conferenza a Trapani, aveva denunciato che la Fardelliana risultasse “un luogo triste e senza smalto” e la necessità di “una moderna biblioteca pubblica” ».

Altri concittadini, successivamente, si erano battuti, assieme alla direttrice Margherita Giacalone, anche con l’ assessore Rosalia D’Alì, per « valorizzare i Centri Sociali, e farne sede capillare della Biblioteca Fardelliana, di attivarvi, cioè, dei “Punti Lettura” e farse sede di ulteriori attività culturali quali conferenze, dibattiti, mostre ».

« Questa città, neanche quando ha infelicemente pensato di proporsi come “Capitale italiana della Cultura”, non hai mai mostrato interesse per lo sviluppo e la condivisione dei Saperi e delle esperienze », denuncia in conclusione il portavoce di Sinistra Libertaria.