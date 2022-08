Elezioni, Renzi “Con Calenda ancora no accordo, ci vediamo domani”

ROMA (ITALPRESS) – “Il terzo polo c’è, la vera domanda e se riusciremo a rappresentarlo in modo serio. Io spero nella compagine più ampia possibile. No non abbiamo concluso. Bisogna capire qual è la prospettiva. Visto il teatrino deludente delle ultime settimane, se dobbiamo fare un accordo bisogna farlo in modo serio e diverso dagli altri”. Così il leader di Iv, Matteo Renzi, intervistato a lastampa.it, in merito all’accordo con Calenda per le prossime elezioni. “La domanda è vogliamo fare un polo del buon senso? Sono ottimista e prudente. Penso che domani dobbiamo vederci e decidiamo se si o no”, ha aggiunto.

“La leadership è l’approdo finale, non ho alcun problema ma prima bisogna decidere lo scenario. Uno dei due o tutti e due deve fare un passo indietro, ma i nomi sono l’ultimo problema”, ha chiosato.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-