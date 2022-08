Elezioni regionali, tutti i termini per il deposito dei contrassegni di lista

Nella giornata di oggi è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana il decreto di convocazione dei comizi in vista delle elezioni regionali del 25 settembre. Contestualmente, l’assessorato regionale delle Autonomie locali ha pubblicato le istruzioni per il deposito dei contrassegni di lista per le elezioni all’Assemblea regionale Siciliana.

I simboli di lista dovranno essere depositati al dipartimento delle Autonomie locali, in via Trinacria 34 a Palermo, dalle 9 alle 20 di sabato 13 agosto (quarantatreesimo giorno antecedente la data del voto) e dalle 9 alle 16 del 14 agosto (quarantaduesimo giorno antecedente). Il mancato deposito comporta l’impossibilità di presentare le liste nelle circoscrizioni provinciali.

Fissate anche le date dell’affissione dei contrassegni ricevuti, per la visione da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici: lunedì 15 (dalle ore 9 alle ore 17) e martedì 16 agosto (dalle ore 9 alle ore 14). Entro questi termini possono essere segnalate eventuali identità o confondibilità dei simboli.



Le istruzioni del dipartimento regionale illustrano anche le caratteristiche che i contrassegni devono contenere, i supporti e le dimensioni, il numero di copie da depositare, specificando inoltre chi può effettuare il deposito in forza di esplicito mandato autenticato e altre prescrizioni e modalità a cui attenersi.

Sulla pagina web del sito istituzionale la nota integrale con tutte le indicazioni e l’avviso di affissione dei contrassegni.