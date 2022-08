Covid Sicilia, l’isola al quarto posto per contagi

Sono 3.737 i nuovi casi di positività al Covid registrati ieri in Sicilia a fronte di 20.870 tamponi processati. Il tasso di positività è al 16%, in aumento rispetto al 12% di lunedì. La Sicilia è al quarto posto per contagi e torna a crescere la curva.

Gli attuali positivi sono 126.242 con un decremento di 3.049 casi. I guariti sono 6.769 e 17 le vittime, che portano il totale dei decessi a 11.834. Sul fronte ospedaliero i ricoverati nei reparti ordinari sono 851, otto in meno rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 42, uno in meno.

A livello provinciale si registrano a Palermo 800 casi, a Catania 749, a Messina 569, a Siracusa 288, a Trapani 335, a Ragusa 248, a Caltanissetta 175, ad Agrigento 353 e a Enna 175.