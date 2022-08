Rifiuti presso la Madonna del porto, sanzionato il titolare di un’attività trapanese

Aveva destato non poco scalpore una fotografia che, da stamani, circolava sui social in merito a della spazzatura allocata proprio sotto la Madonna del porto a Trapani.

Un pessimo spettacolo per gli occhi sia dei trapanesi che dei turisti che si sono trovati in zona, che ha visto il pronto intervento della Polizia Locale insieme agli Ispettori Ambientali. Il titolare dell’attività commerciale autore dell’illecito è stato sanzionato per l’errato conferimento dei rifiuti e la spazzatura è stata rimossa.

“Tolleranza zero verso chi non rispetta il territorio, allocando rifiuti in malo modo in spregio a qualsivoglia regola – dichiara il Sindaco Tranchida -. Invitiamo in particolare gli operatori commerciali ai quali abbiamo assicurato anche sufficiente suolo pubblico per incentivare le loro attività penalizzate dalla pandemia, ad assicurare pienamente la loro collaborazione per tenere pulita ed accogliente la città. Ringraziamo i cittadini che continuano a segnalare criticità, poiché dimostrano elevata educazione civica e senso di responsabilità. Invitiamo tutti a non abbandonare spazzatura in strada, rispettando i turni di raccolta previsti dai calendari delle varie zone, ormai collaudati e pienamente funzionanti”.