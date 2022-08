Marsala: la Giunta regionale dice sì ai lavori alla pista di atletica dello Stadio e al PalaBellina

La Giunta Regionale ha approvato il piano delle opere pubbliche nel marsalese per oltre 1,7 milioni di euro. L’assessore alle Infrastrutture, Marco Falcone, ha dato attuazione alle istanze provenienti dall’ambiente sportivo marsalese prevedendo lavori di completamento dell’impianto di atletica dello Stadio (per un importo di 1.330.000,00 euro, nonché la manutenzione straordinaria della palestra “Fortunato Bellina” (per un importo di 460.000,00 mila euro).

“È inconcepibile – dichiara il deputato marsalese Stefano Pellegrino – che la quinta città della Sicilia non abbia uno stadio interamente agibile o un impianto sportivo decoroso, considerati la tradizione, i titoli ed i meriti dello sport marsalese. Ancora più censurabile è l’attuale situazione degli impianti, laddove si consideri che la città di Marsala conta due squadre di volley in serie A2 e B1 costrette a girovagare per le palestre della provincia. Con il sindaco Massimo Grillo, l’assessore allo Sport, Giacomo Tumbarello e la consigliera regionale FIPAV, Rossana Giacalone, nonché con il Presidente della Fly volley, Maurizio Falco, è stata concertata la strategia di investimento che, grazie ai progetti elaborati dagli uffici tecnici del comune di Marsala, ha potuto dare risposte concrete alle necessità ed esigenze degli atleti marsalesi”.

“È un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità dello sport a Marsala – conclude il Parlamentare – consapevole che la manutenzione e l’efficientamento di altre strutture sportive, quali la piscina e il palasport , dovranno essere obbiettivi da raggiungere con assoluta tempestività”.