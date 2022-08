Marsala. Conf.SAL e MCL: “Assistenza alunni disabili sin dal primo giorno di scuola”

La Conf.SAL ed MCL “Movimento Cristiano Lavoratori” di Trapani esprimono apprezzamento per il risultato dell’incontro del 02/08/2022 tra l’Amministrazione comunale di Marsala, il CDA di Marsala Schola, le sigle CGL, CISL, UIL ed una qualificata rappresentanza del Consiglio comunale avente per oggetto l’assistenza igienico sanitaria personale ai bambini con disabilità grave nelle scuole.

“Dopo anni di incertezze e lotte per ottenere il diritto di assistenza finalmente si è arrivati alla determinazione che il servizio è indispensabile e non suscettibile di interruzione, pertanto va garantito dal primo giorno di scuola e per l’intero anno scolastico”, affermano Conf.SAL e lavoratori cristiani.

Inoltre è stata accolta la richiesta del Consiglio di fornire servizi aggiuntivi nei mesi estivi garantendo, di fatto, una assistenza completa, oltre al giusto riconoscimento agli operatori con un contratto annuale per 24 ore settimanali.

Una volontà espressa con atto di indirizzo, predisposto dal gruppo consiliare “Noi Marsalesi” guidati dal consigliere Flavio Coppola, approvati ad unanimità dall’intero Consiglio comunale e sostenute dalle sigle sindacali unitarie, nonché dai loro rappresentanti (Giorgio Macaddino, Piero Genco, Caterina Tusa e Rosario Genco), recependo le legittime rivendicazioni delle famiglie e degli assistenti igienico-personali, che nel Comune hanno riposto fiducia.

“Ringraziamo il sindaco Massimo Grillo, gli assessori Valentina Piraino, Paolo Ruggieri e Giuseppe D’Alessandro per l’impegno assunto e la sensibilità dimostrata verso i bambini e le loro famiglie, che vivono situazioni di disagio a cui il diritto di assistenza non può essere sottratto”, affermano Conf.SAL e MCL.