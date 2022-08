Violazioni in mare, operazione dei Carabinieri a Pantelleria

Nel corso del fine settimana appena concluso, i Carabinieri della Motovedetta d’Altura “Maronese” della Compagnia di Marsala, nel corso di un mirato servizio di polizia marittima, hanno sottoposto a controllo decine di imbarcazioni nei pressi di Pantelleria.

Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno riscontrato diverse violazioni del Codice Nautico di carattere amministrativo.

Più in particolare, sono state elevate 11 sanzioni, per un totale di 6.700 euro, nei confronti di altrettanti conduttori di imbarcazioni per violazioni quali: assenza dei previsti documenti a bordo, inosservanza del numero massimo di persone trasportabili ed effettuazione di soste a distanza dalla costa inferiori a quelle consentite o su aree interdette.