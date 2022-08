Palazzo VII Aprile accoglie la salma del consigliere Marino, commozione e Chiesa Madre gremita

La salma del consigliere comunale di Marsala Andrea Marino questa mattina ha fatto il suo ingresso per l’ultima volta a Sala delle Lapidi, sede del Consiglio comunale, a Palazzo VII Aprile. Qui è stata allestita la sala funebre.

Il feretro dell’esponente di maggioranza è stato accolto, oltre che dai familiari, presenti, da amici, cittadini e da tutti gli esponenti del Massimo Consesso Civico lilybetano guidato dal Presidente Enzo Sturiano e dell’Amministrazione guidata dal sindaco Massimo Grillo. Presenti anche alcuni consiglieri di Petrosino per portare l’estremo saluto a Marino e la deputata regionale Eleonora Lo Curto.

Nel corso della cerimonia a Sala delle Lapidi, il primo ad intervenire è stato Sturiano – presente anche il Presidente del Consiglio petrosileno, Aldo Caradonna -, a seguire i sindaci Giacomo Anastasi (Petrosino) e Massimo Grillo (Marsala).

Tutti hanno descritto le doti e il profilo di Andrea Marino, mettendone in risalto l’impegno politico e civico portato avanti da decenni e i rapporti interpersonali che aveva con colleghi e cittadini.

Al termine degli interventi la bara è stata trasportata nella vicina Chiesa Madre dove don Giancarlo Tumbarello della Chiesa di Strasatti dove Marino viveva. Grandi applausi hanno accompagnato il feretro di Marino verso la Matrice, gremita di gente.

La seduta pomeridiana del Consiglio comunale di oggi naturalmente è stata rinviata per lutto. In questa occasione ci sarà l’insediamento del primo dei non eletti del Movimento Marsala Città Punica – PSI, ovvero l’ex consigliere Pino Carnese che torna a Palazzo VII Aprile. Ciò proprio per la scomparsa di Marino.