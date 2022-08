Marsala: nuova disinfestazione tra il 9 e il 10 agosto

Prenderà il via nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 agosto un nuova campagna di disinfestazione ambientale nel territorio marsalese che si protrarrà per altre due notti a seguire.

Interessati a questa azione bonificatrice sono il centro urbano nonché i quartieri popolari di Sappusi, Amabilina e via Istria. Pur essendo la disinfestazione attuata con prodotti non tossici si chiede alla popolazione di non lasciar fuori per queste notti le piante aromatiche e di chiudere, ove possibile, le finestre.

La nuova campagna di disinfestazione ambientale, attuata dal Comune con ditta esterne, è stata voluta dall’Amministrazione Grillo e nello specifico dall’Assessorato all’Igiene diretto da Michele Milazzo.