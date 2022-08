Altra tegola per la Juve: Szczesny fuori per 20 giorni

TORINO (ITALPRESS) – Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge e agli infortunati Pogba e McKennie, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Wojciech Szczesny almeno per le prime due giornate di campionato contro Sassuolo (15 agosto) e Sampdoria (22 agosto). Il portiere polacco, “a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l’Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra – fa sapere la società bianconera in una nota – Saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica”. La speranza dei bianconeri è che possa magari recuperare per la sfida del 27 agosto contro la Roma, valida per la terza di campionato.

