Agente morto sul terrazzo della Polstrada di Trapani, è stato un colpo di pistola

Un agente della Polizia Stradale di Trapani è stato ritrovato morto sulla terrazza all’interno della locale sezione.

L’uomo, di 49 anni, è stato ritrovato privo di vita. Un colpo di pistola, forse un gesto estremo dello stesso, la causa. Ma si indaga sulla vicenda partendo dagli ultimi attimi d vita dell’agente, che ieri sera era in servizio in sede. Pare che, ad un certo punto e non si sa ancora per quale motivo, sia salito sul terrazzo dell’edificio e che abbia usato la sua arma su se stesso.

Sconvolti tutti i colleghi della Polstrada.