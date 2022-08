Trapani: tenta di evadere nascondendosi nel cassonetto dei rifiuti

Singolare evasione al carcere “Cerulli” di Trapani. Un castelvetranese detenuto dallo scorso 3 agosto e posto, è riuscito a scavalcare un muro di cinta, riuscendo a nascondersi in un cassonetto dei rifiuti, di quelli che poi vengono portati fuori per essere scaricati.

L’uomo trovandosi da solo per motivi di quarantena prima di essere portato in cella, stava passeggiando in uno spazio a lui dedicato.

I poliziotti penitenziari però si sono subito accorti della sua assenza ed hanno attivato le ricerche che si sono concluse guardando proprio all’interno del cassonetto dove l’uomo per mimetizzarsi si era infilato dei sacchetti per la spazzatura.