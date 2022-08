Serio incidente sulla via Trapani nella serata di sabato 6 agosto

Si è verificato nella serata di sabato 6 agosto un incidente stradale nella via Trapani a Marsala.

Coinvolta una vettura Nissan che proveniva dalla via Vita e un grosso scooter Peugeot che transitava nella via Trapani in direzione nord. Ad avere la peggio, come accade in casi simili, il conducente delle due ruote che è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Paolo Borsellino. Le sue condizioni, a quanto si apprende, non sembrano essere particolarmente gravi.

Sul posto per rilevare la dinamica del sinistro gli uomini della Polizia Municipale: l’ispettore capo Vito Genna e Salvatore Di Giovanni. A diciplinare il traffico, risultato rallentato per diverso tempo, militari dell’esercito che in queste serate coaudiuvano per vari servizi gli uomini delle forze dell’ordine