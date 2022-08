“Non evento” di Memesuddu, in spiaggia spunta il sindaco per un confronto

Da “non evento” a punto di partenza per realizzare insieme belle iniziative: il sindaco Tranchida insieme ai giovani di “Memesuddu”.

Il “non evento” organizzato ieri sera dallo staff di Memesuddu, nota pagina satirica della nostra città, si è trasformato in un momento di confronto tra i giovani presenti e l’amministrazione comunale.

Infatti, il sindaco Tranchida ha voluto ascoltare direttamente dalla voce dei ragazzi quali fossero le loro osservazioni (ma anche le proposte… però realizzabili) in merito alla stagione estiva trapanese, prendendo spunto per dare il via ad una collaborazione reciproca al fine di realizzare iniziative condivise già nelle prossime settimane, ad integrazione degli eventi già programmati per settembre, tanto dal Luglio Musicale Trapanese quanto dall’Assessorato alla Cultura.

In un clima goliardico ed allegro, anche alla presenza del Consigliere delegato del Luglio Musicale, Pietrafitta, le parti hanno stabilito di riaggiornarsi lunedì 22 agosto in occasione di una riunione volta a mettere a punto alcuni eventi che avranno luogo nei primi giorni di settembre.

«Sono felice di aver potuto conversare con giovani di valore, non intenzionati a voltarsi dall’altra parte bensì a darsi da fare per organizzare degli eventi – dichiara il sindaco Tranchida -. Ringrazio Silvestro Bonaventura per lo spunto e sono certo che già dal prossimo 22 Agosto, grazie al comune impegno e con il supporto logistico del Luglio Musicale, verrà fuori qualcosa di bello».