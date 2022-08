Primo allenamento congiunto, la Mazarese vince 5 a 2 contro l’Accademia Trapani

La Mazarese Calcio di mister Ignazio Chianetta, dopo appena sei giorni dall’inizio della preparazione, allo stadio “Roberto Sorrentino” di Trapani, ha effettuato il primo test di allenamento congiunto con A.S.D. Accademia Trapani di mister Amoroso, squadra militante nel torneo di promozione e ben attrezzata per la disputa di un ottimo Campionato. L’incontro si è giocato in tre tempi di trenta minuti ciascuno.

Nei primi trenta minuti mister Chianetta ha mandato in campo la seguente formazione: Furnari (03), Russo (04), Galfano, Giardina, Fragapane, Sekkoum, Lupo, Corso, Erbini, Testa, Di Giuseppe. Primo tempo terminato 0-3 con le reti di Erbini (M) al 4° minuto, al 15° Autorete di Lamin (T), al 30° Testa su rigore.

Nei secondi trenta minuti dopo dieci minuti dall’inizio, escono tutti gli undici giocatori, sostituiti e i giallorossi segnano ancora al 6° con Baiata. Nel terzo tempo, in campo abbondanza di Under e giocatori in prova. Altro gol della Mazarese con Ricci. Quinto goal per i gamberi rossi! I padroni di casa accorciano le distanze al 25° con Castiglione e al 30° con un rigore di Salvatore Marino.

L’allenamento congiunto termina 2-5 per la Mazarese.

Oggi giorno di pausa per gli allenamenti che riprenderanno da lunedì in doppia seduta allo stadio “Nino Vaccara” di Mazara.