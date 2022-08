“Dopo aver fatto benzina, auto danneggiata”, non è il primo caso a Marsala…

Un cittadino, ma per il vero non è il solo a cui è capitato un fatto simile, ci ha raccontato una vicenda che gli è accaduta facendo rifornimento in un distributore di benzina di Marsala.

“Dopo aver fatto rifornimento di gasolio alla mia macchina, praticamente sono rimasto in panne – ci racconta il signor R. -. Dopo aver fatto il pieno ad un rifornimento di Marsala la mia macchina, una BMW X1, si è fermata subito dopo; ho dovuto chiamare il carro attrezzi e adesso è tuttora in officina per melma nel serbatoio con distruzione della pompa di gasolio e tutti i filtri intasati di ‘schifezze’. Il fatto è successo il 28 luglio scorso. Spero che non si producano altre problematiche al motore della macchina che è in diagnosi… I fatti sono riconducibili, pare, a manomissione dei liquidi che dovrebbero essere distribuiti già filtrati come prevede la legge”.

Non è però il solo cittadino a cui è accaduta una cosa simile. Diversi meccanici hanno riscontrato problematiche similari alle vettura di diversi clienti che, dopo aver fatto rifornimento di diesel o benzina, sono rimasti in panne o con l’auto che si spegneva di colpo in mezzo alla carreggiata, in quanto il serbatoio risultava sporco, dopo la diagnosi del meccanico.

Di certo la situazione che ha portato all’aumento spropositato dei prezzi della benzina non ha aiutato, ma la Guardia di Finanza negli ultimi mesi è più volte intervenuta a controllare e sanzionare, laddove si è ritenuto necessario, i “furbetti del gasolio”.