Risorge il Football Club Marsala, alla guida sempre Onorio

Nasce, in questa stagione calcistica 2022/2023, il Football Club Marsala. Il cambio di denominazione, fortemente voluto dal suo massimo esponente societario, dopo le polemiche della scorsa stagione, ne è stato il primo passo e si è in attesa della ratifica dalla Figc romana.

Dopo la sfortunata finale play out in cui si è retrocessi nel campionato di promozione: Vincenzo Onorio ha, nei giorni scorsi, presentato la richiesta di ripescaggio nel campionato di Eccellenza, nonché l’iscrizione allo stesso, segno della indiscussa voglia di creare buon calcio a Marsala.

“Dal primo giorno in cui è arrivato a Marsala, Onorio ha sempre annunciato la volontà di regalare quote societarie alla Città di Marsala, nella persona di imprenditori appassionati di Calcio ma soprattutto tifosi del Marsala e del suo blasone. Il nuovo assetto societario a quote gratuite sarà composto da investitori/sponsor che intendano portare in alto il vessillo azzurro ed il loro ingresso è da considerare, ad oggi, in continua evoluzione”, affermano dalla società.

Nell’attesa dei tempi federali e delle trattative per l’ingresso di nuovi soci, la società lilybetana annuncia, con il presente comunicato, la struttura dell’organigramma societario che gestirà la partecipazione al Campionato di Eccellenza nell’imminente stagione 2022/2023:

– Vincenzo Onorio, Presidente;

– Enzo Domingo, Direttore Generale;

– Vito Di Dia, Team Manager;

– Claudio Perdichizzi, Direttore Sportivo;

– Piero Centonze, Dirigente;

– Oreste Pino Ottoveggio, Comunicazione e Stampa.

“La società desidera pubblicamente ringraziare Umberto Calaiò e Vincenzo Giannusa per la loro disponibilità a costruire un progetto di alto profilo che, visto il prolungarsi dei tempi nell’acquisizione di soci/sponsor non si è potuto più prendere in considerazione – si legge nella nota -. A loro, che tanto lustro hanno già portato al calcio marsalese, va il nostro ringraziamento e l’augurio di poter raccogliere presto i frutti del loro professionale lavoro. La costruzione di un progetto che parta dalla città è iniziato, già lunedì comunicheremo a chi verrà affidata la guida tecnica della squadra”.