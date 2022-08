ROMA (ITALPRESS) – “Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme solo per odio verso il Centrodestra e per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all’Italia: la Nazione non può rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre, vota FdI”. Lo dice, su Twitter, la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.(ITALPRESS).

– credit photo agenziafotogramma.it –