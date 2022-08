Marsala: protocollo d’intesa tra GIVA e Burgisi per eventi su tradizione e folklore

Nei giorni scorsi, all’insegna della cultura e della solidarietà, una serata storica al Palazzo Grignani di Marsala. E’ nata una bellissima collaborazione tra l’Associazione culturale Gruppo Folklorico “I Burgisi di Marsala” e l’associazione G. I. V. A. Protezione Civile. I due presidenti, rispettivamente Giuseppe Alfredo Coppola e Vincenzo D’Angelo, hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa volto a realizzare progetti ed eventi nel rispetto della tradizione e della tutela dei diritti umani.

Il tutto sempre nel segno dei valori del folklore siciliano e lilybetano, volto a far conoscere l’identità della nostra terra per non perderla ed anzi tramandarla.