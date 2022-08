Il gioco d’azzardo per come lo conosciamo oggi non è una realtà recente. Al contrario di quanto si possa pensare, il gioco d’azzardo affonda le proprie radici nel passato più remoto. Già in epoca romana, e dunque più di 2000 anni fa, i cittadini giocavano d’azzardo mediante semplici scommesse basate sul lancio di dadi e giochi simili.



Oggi il mondo del gioco d’azzardo è notevolmente cambiato, tra siti casino online e app su smartphone che permettono di scommettere letteralmente in qualsiasi momento della giornata. Ma a questo punto è lecito chiedersi quando sia nato il primo casinò della storia. Qui di seguito vi raccontiamo la storia del primo casinò mai realizzato nella storia dell’umanità.



Venezia, 1638: ecco il primo casinò nella storia



In molti potrebbero pensare che i primi casinò sono stati fondati negli Stati Uniti (magari casualmente dalle parti di Las Vegas?), oppure a Monte Carlo. Ebbene, Monte Carlo è il primo casinò di “grande fama” conosciuto in tutto il mondo, ma il primo casinò effettivamente realizzato e aperto nella storia dell’umanità è a Venezia.



Tale casinò oggi è conosciuto come Casinò di Venezia, ma il suo nome originale è Ca’ Vendramin Calergi. Si trova nel pieno centro della splendida città veneta ed è stato fondato nel 1638 come casa da gioco, peraltro in occasione di un carnevale, famosa storica attrazione per Venezia. Il suo obiettivo era rendere legale e “ufficiale” il gioco d’azzardo nella zona veneziana, senza introdurre i cittadini al pericolo dell’illegalità al tempo rappresentato da questo tipo di giochi.



Al tempo è stato fondato con il nome di Ridotto di San Moisè e vi si poteva accedere soltanto in maschera: ciò al fine di mantenere il completo anonimato dei clienti che vi facevano visita (e oltretutto creava senz’altro un ambiente molto scenico, ancora oggi rimasto nell’immaginario collettivo). Da notare che in questo casinò morì il celebre compositore Richard Wagner, che durante la scrittura di un saggio soffrì di un attacco cardiaco.



Il casinò oggi



Il casinò di Venezia oggi è ancora attivo al 100%. Prima abbiamo menzionato il Ca’ Vendramin: questa è la nuova sede, rispetto alla precedente che è stata abbandonata a seguito di una chiusura nel 1774. Negli anni ‘50 del secolo scorso venne infine riaperto ufficialmente, e tuttora è uno dei più famosi e apprezzati al mondo, assieme al distaccamento di Ca’ Noghera facilmente raggiungibile fuori dalla città.



La peculiarità di questo casinò tuttavia è rimasta la stessa rispetto al passato: in particolare i clienti adorano il grande stile con cui è arredato, che permette letteralmente di immergersi in un’altra epoca, in una suggestiva ambientazione. Peraltro è raggiungibile soltanto a piedi oppure via canale in gondola o barca, elementi che rendono l’esperienza globale indimenticabile e non soltanto per il gioco al suo interno. Il casinò di Venezia dispone di diverse sale da gioco e qui si può sperimentare praticamente qualsiasi cosa: poker, slot, roulette, blackjack e così via.



Il primo casinò di grande fama mondiale: Monte Carlo



Lasciamo Venezia e trasferiamoci nel Principato di Monaco, dove è attivo ancora oggi il celeberrimo casinò di Monte Carlo. Questo, a differenza del Casinò di Venezia, è considerato il primo casinò di grande fama a livello mondiale, soprattutto perché già al tempo veniva frequentato da tantissime persone di spicco, soprattutto dell’alta aristocrazia, casate reali e personalità famose. Venne fondato nel 1854, dunque ben più tardi del primo e autentico casinò della storia veneziano.



A differenza di quello veneziano, Monte Carlo fu da subito un casinò “pubblico”, seppur accessibile in realtà soltanto da persone di una certa fama. Al tempo infatti l’ideatore del casinò, Florestano I di Monaco, decise di legalizzare il gioco d’azzardo nel Principato, facendo sì che tale casa da gioco fosse resa possibile a tutti gli effetti. Da questo nacque di fatto il casinò di Monte Carlo, ancora oggi un punto di riferimento per tantissimi giocatori da tutto il mondo.