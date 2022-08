I gestori dell’Antico Mercato: “Da oltre un mese i bagni non sono accessibili”

“Da più di un mese i bagni sono stati dati in gestione e ogni sera ci troviamo costretti a dire a marsalesi ma soprattutto ai turisti che siamo sprovvisti dei servizi igienici”.

La denuncia arriva da parte dei gestori dei locali dell’Antico Mercato, che evidenziano anche di non essere mai stati avvertiti della volontà dell’ente pubblico di affidare i bagni che si trovano nella piazzetta antistante l’ingresso. I nuovi gestori dei servizi stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione prima della riapertura. Ma, allo stato attuale, i bagni non sono fruibili da parte degli avventori del Mercato, che la sera diventa un luogo di ritrovo molto frequentato.

“Proviamo gran vergogna per ciò e siamo in difficoltà anche a lavorare. Chiediamo, in attesa che finiscano i lavori, di aver collocati dei bagni pubblici mobili, anche perché noi abbiamo la concessione per quei bagni. Abbiamo provveduto a scrivere al sindaco, parlare con gli organi competenti ma senza esito. Marsala città turistica ma sempre con meno servizi”.