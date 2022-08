Diana Spanò dalla Fly alla Sigel Volley Marsala, un ritorno

Un’ultima aggiunta al roster 2022/2023 della Sigel Volley Marsala da consegnare tra le mani dell’allenatore Bracci. Rientro all’ovile per l’ex elemento del settore giovanile Diana “Didi” Spanò che porta definitivamente a dodici unità l’organico.

Marsalese, classe 1999, Spanò è un opposto di 183 cm d’altezza e va ad arricchire il parco attaccanti per la nuova stagione di serie A2. E’ reduce dalla lunga parentesi in maglia Fly Volley che in questi tre anni le ha concesso grande disponibilità di impiego in campo.

Alla Sigel ritroverà il suo ex allenatore Lucio Tomasella che l’ha allenata sempre alla Fly nelle stagioni 2019/2020 di serie C e 2020/2021 di B2.