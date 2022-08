A Campobello istanze entro il 30 settembre per i contributi di mensa scolastica

Il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione rende noto che, sul sito istituzionale del Comune (al seguente link: http://hosting.soluzionipa.it/campobello/albo/albo_dettagli.php?id=9628&CSRF=8cd7987a9050458d8f6287d352826ad7 ) sono stati pubblicati l’avviso e il modello per richiedere un contributo per l’abbattimento dei costi sostenuti dalle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano la scuola dell’infanzia statale per il servizio di mensa scolastica attivato dal Comune per l’anno scolastico 2021-2022.

Il contributo sarà erogato in percentuale alle spese sostenute da ciascuna famiglia, secondo le fasce di indicatore ISEE descritte nella tabella riportata nell’avviso.

L’istanza, completa della relativa documentazione, potrà essere presentata nell’ufficio di protocollo del Comune sito in Via Mare, n. 2, inviata tramite PEC all’indirizzo protocollo.campobellodimazara@pec.it, o spedita a mezzo raccomandata a.r. intestata al Comune di Campobello di Mazara – Via Garibaldi, 111 – 91021, entro il 30 settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione ai seguenti numeri: 0924/933503/502/506.