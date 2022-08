Asp: nuovi orari negli Hub vaccinali e punti Covid in Provincia

L’Asp di Trapani comunica i nuovi orari di hub, spoke e punti vaccinali territoriali in vigore da lunedì 1 a mercoledì 31 agosto 2022. Lunedì 15 agosto 2022 hub e pvt resteranno chiusi.

Trapani, Hub Cipponeri, via Salemi – lun. merc.ven.14/20 – mart. giov. sab. dom. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione) – vaccinazioni pediatriche ven. 14/20

Buseto Palizzolo, Punto vaccinale di prossimità, via S. Vito – ven.14/20

Favignana, P.v.t. Ufficio d’Igiene – giov. 9/17 con cadenza quindicinale

Pantelleria, P.V.O. Ospedale Nagar – giov 15/19

Marsala, P.V. Campus Biomedico, c.da Cardilla,1 – lun. merc. ven. 8/14 – mart. giov. 14/20 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Mazara del Vallo, Punto vaccinale P.O. Abele Ajello – lun. merc. 14/20 – mart. giov. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Salemi, P.V.O. Ospedale Vittorio Emanuele III – lun. 14/20 – mart. 8/14

Castelvetrano, Hub Castelvetrano ex Mocar, c.da Magaggiari – lun.14/20 – mart. sab. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)

Partanna, Hub Partanna, via Michelangelo Buonarroti – merc. ven. 14/20 – giov. 8/14

Alcamo, Hub Pala D’Angelo, via Montinaro – lun. ven. 14/20 – mart. sab. 8/14 (vaccinazione in ambiente protetto con anestesista su prenotazione)