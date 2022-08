Al Marsala Futsal arriva il centrocampista Gonzàlez Crespo

Il Marsala Futsal ingaggia lo spagnolo Jesùs Gonzàlez Crespo, giocatore andaluso della città di Cadice, classe 2002, è molto duttile e riesce a ricoprire il ruolo sia di centrale sia di laterale.

Nella passata stagione è arrivata la sua prima esperienza in Italia. In serie C1 pugliese, con la maglia dell’Audace Monopoli, classificatosi al terzo posto nella stagione regolare, raggiungendo la finale play off ma senza centrare la promozione, Crespo ha totalizzato sette reti e quindici assist. Con la formazione under 19 ha disputato la finale scudetto di categoria contro il Villaurea.

Il giovane spagnolo, con un’ottima prospettiva di crescita futura, ha iniziato il suo percorso calcistico con la società Unión Deportiva Portuense per continuare poi con la maglia della squadra della propria città, la Geminis Cadiz.

In seguito, passa alla Società Xerez CD e poi ancora all’Estrella Club Portuense e per ultimo, prima di trasferirsi in Italia, gioca con il Futsal Gadeira, impiegato sia nella formazione under sia in prima squadra.

Così ha commentato l’ingaggio di Jesùs Gonzàlez Crespo, il direttore generale Bruno Pantaleo: “Ringrazio la società per avermi dato l’opportunità di inserire un ulteriore pedina a disposizione del Mister Anteri. Con l’arrivo di Crespo riteniamo ufficialmente chiuso il mercato estero. Sono certo che abbiamo messo su una rosa forte e mi auguro di essere, anche, la squadra da battere!”.