Sicilia, conclusi i lavori alla rete stazioni di monitoraggio degli eventi meteorologici

Il DRPC Sicilia, con fondi PO FESR 14-20, ha realizzato l’integrazione della rete regionale di stazioni per la misura e il monitoraggio in tempo reale degli eventi meteorologici (RUP Giuseppe Basile, progettista e DEC, arch. Marinella Panebianco).

I dati rilevati riguardano: precipitazioni, temperature e umidità dell’aria; per alcuni impianti vengono rilevati anche i dati relativi al vento e all’altezza del manto nevoso. Tutte le stazioni prevedono un doppio collegamento – radio e GSM – per garantire l’invio in tempo reale delle informazioni alla centrale del Centro Funzionale Decentrato-Idro.

Il sistema è così composto:

267 stazioni termo-pluviometriche in telemisura (di cui 25 con anemometro e 14 con nivometro)

55 ripetitori radio, dotati di apparato di riserva (ad integrazione di quelli realizzati dall’ex Osservatorio delle Acque)

1 centrale primaria di ricezione ed elaborazione dati presso il CFD-Idro

2 centrali secondarie presso l’AdB e il SIAS

Il raffittimento dell’attuale rete di monitoraggio e il suo potenziamento in termini prestazionali consentono migliori strategie di allertamento e più attendibili ricostruzioni delle precipitazioni per comprendere la relazione causa/effetti al suolo.

I dati delle stazioni meteo (in tempo reale e non validati) sono consultabili cliccando su questo link: DATI STAZIONI METEO