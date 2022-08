“Finestre sul mondo”, agosto di musica e pupi

A “Finestre sul mondo”, il museo d’arte popolare e teatro dei pupi di Marsala, aperto in via Sibilla, continuano gli appuntamento anche nel mese di agosto.

Il 7 agosto ore 18.30 “Le farse di Nofrio e Virticchio”, il 12 ore 19 la Crispeace Tribal Band di percussionisti, il 19 ore 19, improvvisazione di tango e jazz piano con Fabrizio Mocata e Salvo Casano, il 21 agosto ore 18.30 lo spettacolo “I pupi dell’Antimafia – Falcone e Borsellino”; il 24 agosto ore 19 Canti per la pace Russia-Ucraina con Irina Zobacheva; il 26 ore 19 tastiere e percussioni sperimentali con Monticciolo (Belgio) e Salvo Casano; il 28 ore 18.30 “I pupi dell’Antimafia – Padre Pino Puglisi”; il 29 ore 18.30, ultimo appuntamento con il laboratorio per bambini, violinisti per un giorno con Nadia Bertuglia.

Presente la compagnia dei pupi di Angelo Sicilia.