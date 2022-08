Coronavirus nel trapanese: +116 casi in 24 ore ma 420 guariti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, martedì 2 agosto 2022.

Il dato complessivo è così suddiviso nei 25 Comuni del territorio: Alcamo 276, Buseto Palizzolo 46, Calatafimi Segesta 61, Campobello di Mazara 152, Castellammare del Golfo 101, Castelvetrano 361, Custonaci 53, Erice 244, Favignana 50, Gibellina 36, Marsala 1.266, Mazara del Vallo 562, Misiliscemi 48, Paceco 101, Pantelleria 96, Partanna 91, Petrosino 82, Poggioreale 16, Salaparuta 9, Salemi 94, San Vito Lo Capo 36, Santa Ninfa 36, Trapani 683, Valderice 131, Vita 8.

Nuovo aumento dei contagi ma non preoccupante: sono 4.639 i positivi in totale (+116). I deceduti sono 728 (+1) e i guariti sono 131.307, ovvero 420 persone che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Sono 2 i ricoveri in Intensiva, stabili a 10 i ricoveri in semi-intensiva, salgono a 64 quelli in degenza ordinaria (+1) e a 14 le persone che si trovano in Rsa o Covid Hotel (+4).

Questi i tamponi effettuati: molecolari 251, 860 test per la ricerca dell’antigene.