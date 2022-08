Fine settimana di incidenti a Marsala: scooter contro furgoncino a San Leonardo

L’incidente che è accaduto questa notte, non è l’unico del fine settimana. A San Leonardo, sabato scorso, di pomeriggio.

Uno scooter si è scontrato con un mezzo, un furgoncino, per cause ancora in fase di accertamento. Il conducente del due ruote ha avuto la peggio: alcune costole rotte e un ematoma in testa, si trova ricoverato all’ospedale di Marsala. Pare che nel modo di svoltare, l’uno ha impattato con l’altro.

La Strada Provinciale 21 non è nuova a gravi incidenti. L’alta velocità è sicuramente complice in quel tratto di strada, che va dall’incrocio con la rotonda fino alle Cantine Mozia. Un tratto peraltro dove insistono diversi Stop per i passaggi a livello.

Sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e forze dell’ordine.