Nozze estive: Capelli legati o sciolti? L’estate è l’alta stagione dei matrimoni con i fiori primaverili, le lunghe giornate e il clima mite. Un matrimonio estivo sfrutta tutta la bellezza che questa stagione ha da offrire. Un altro dubbio che assale le spose è: Quale acconciatura indossare per un matrimonio estivo? La natura rilassata della stagione lascia molte opzioni. Da un’acconciatura morbida a trecce boho chic, le migliori acconciature da sposa estive hanno un aspetto semplice. Le spose che soffrono il caldo nel grande giorno potrebbero optare per un’acconciatura raccolta. Altre potrebbero voler portare i capelli sciolti. I capelli vanno preparati e rifiniti con prodotti anti-umidità per mantenere lo stile in posizione per tutta la notte e entrambi gli stili funzionerebbero bene in un matrimonio estivo. Ecco alcuni suggerimenti di acconciatura: – ACCONCIATURA LATERALE: Ricci sciolti penzolanti da un lato danno un po’ di movimento e corpo. Il risultato è un’acconciatura da sposa che sembra classica ed elegante senza sembrare soffocante o rigida. – CHIGNON: Un “tuppo” (come si dice in Sicilia) basso è un fiocco da sposa estivo. Non solo uno chignon manterrà fresco durante la cerimonia (soprattutto se si svolge all’aperto), ma è anche un look senza tempo che funziona per qualsiasi tipo di capello e lunghezza.. – SCIOLTI MA LUNGHI: L’elegante parte centrale ferma in contrasto con le onde sciolte. Sebbene sia un’acconciatura a tutto tondo, lascia scoperto il viso e potrebbe mostrare gli splendidi orecchini . – CODA SPECIALE: C’è qualcosa nelle code di cavallo e nei matrimoni estivi che funziona. E’ bene incorniciare il viso lasciando fuori qualche filo di capello ad onda. Il volume aggiunto sulla corona eleva questo look dalla coda di tutti i giorni a cui molti sono abituati. Meglio ancora? Questo stile va dalla cerimonia al ricevimento fino al saluto finale senza mai cadere. – SCIOLTI E CORTI: Per quelle spose che voglio fare la differenza e stanno pensano di fare il taglio dell’estate: tagliare i capelli più corti dimezza la tua routine di preparazione. Potrebbe essere un look da sposa fresco e civettuolo, basta aggiungere semplicemente alcuni riccioli e si è pronti per camminare lungo il corridoio in pochissimo tempo. Quali acconciature funzionano meglio per un matrimonio estivo? Sebbene sia davvero una preferenza personale, le trecce e i raccolti tendono a funzionare meglio in estate a causa delle temperature calde. Tuttavia, piace anche un’onda da spiaggia senza sforzo per le celebrazioni estive.

