Covid primo agosto, diminuiscono i positivi

Nelle ultime 24 ore, tra domenica lunedì 1 agosto, sono stati 18.813 i nuovi casi di Covid registrati in Italia, a fronte dei 36.966 di ieri; 105.839 i tamponi processati, a fronte dei 204.903 di ieri, con un tasso di positività che scende dal 18 al 17,8%.

I decessi sono 121 nelle ultime 24 ore (ieri 83), per un totale di 172.207 vittime dall’inizio della pandemia. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) per un totale di 398 (36 gli ingressi del giorno), i ricoveri ordinari 28 in più (ieri -103), per un totale di 10.527. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 1 agosto.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 1.266 .