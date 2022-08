Accademia Trapani: inizia la preparazione in vista della Promozione

Prende il via ufficialmente oggi alle 18 la preparazione in casa Asd Accademia Trapani. Vecchi volti e nuovi acquisti si ritroveranno oggi al centro sportivo “Roberto Sorrentino” per l’inizio del ritiro in vista della stagione 2022/23.

Alla guida tecnica – dopo il salto di categoria in Promozione – è stato riconfermato mister Alberto Amoroso che, a poche ore dall’inizio del nuovo anno, commenta così il nuovo gruppo a sua disposizione: «Siamo pronti e carichi per iniziare questa nuova stagione. La squadra è stata puntellata con elementi nuovi in base ai profili che abbiamo ricercato; vogliamo proseguire sulla stessa lunghezza d’onda dell’anno scorso e lavorare con grande voglia e determinazione».

La rosa si è già riunita la settimana scorsa per alcuni test: «La scorsa settimana è stata dedicata a due giornate di test dove è emerso un buono stato di salute da parte dei singoli, a riprova della grande motivazione con cui ci presentiamo ai nastri di partenza, con quella competitività che ci appartiene e che l’anno scorso ci ha portato risultati importanti. Strada facendo capiremo se ci saranno dei correttivi da apportare anche se credo che ci siamo già. Siamo pronti, accendiamo i motori oggi alle 18 al “Roberto Sorrentino”, iniziamo con il primo giorno di ritiro che sancirà l’avvio di questa nuova stagione calcistica».

Il ritiro si svolgerà interamente al “Roberto Sorrentino”: la prima dall’1 al 13 Agosto, e la seconda dal 13 al 28 Agosto, data della prima uscita stagione per il match di coppa.



I CONVOCATI:



Agnello, Amoroso, Barraco Francesco, Barraco Michele, Bucaria, Burgarella Dario, Burgarella Giovanni, Cammareri, Cannavò, Caruso, Castiglione Saul, Cosenza, Daidone, Graziano, Grimaudo, Incamicia, La Francesca, Lamin, Lombardo, Marino, Marrone, Mistretta, Mustaccia, Nieto, Nolfo, Oddo, Pappalardo, Parisi, Parrinello, Samannà, Trapani.