Verstappen vince in Ungheria, Ferrari fuori dal podio

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince il Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della Red Bull compie una grande rimonta dalla decima posizione ottenuta in qualifica, rinforzando la propria leadership nel Mondiale. Alle sue spalle, a sua volta recuperando varie posizioni, Lewis Hamilton davanti al compagno di box in Mercedes George Russell (terzo). Le Ferrari sono fuori dal podio: Carlos Sainz è quarto, mentre Charles Leclerc – complice una strategia di squadra da rivedere – scivola fino in sesta posizione dietro a Sergio Perez (Red Bull). Lando Norris (McLaren) è settimo, a precedere le due Alpine di Fernando Alonso e Esteban Ocon.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).