Domani 1 Agosto, in Piazza F. Pizzo è programmato lo spettacolo “Avrò cura di te” – Tributo a Franco Battiato.

In considerazione di tale evento, la Polizia Municipale ha predisposto un provvedimento di divieto del transito veicolare nella piazza in entrambe le corsie di percorrenza, dalle ore 21.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze.

Ne consegue che chi transita in via Filippo Noto avrà l’obbligo di proseguire in direzione Viale Fazio. Con lo stesso provvedimento è stato altresì disposto il divieto di circolazione veicolare nelle seguenti strade:- via F. Crispi, tratto compreso tra via T. Pipitone e via F Turati; – via Mazzini, tratto compreso tra via S. D. Savio a via Crispi;- via S. G. Bosco, tratto compreso tra via S.D. Savio a via F. Crispi.

Sarà consentito l’accesso a residenti e titolari di passi carrabili.