In Sicilia 2.042 nuovi casi di Covid e 4 vittime

PALERMO (ITALPRESS) – Sono 2.042 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia, su un totale di 13.593 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal Ministero della Salute sull’emergenza Covid. Sono 4 le vittime nelle ultime 24 ore, con il totale delle persone scomparse da inizio pandemia che raggiunge quota 11.660. I ricoverati sono 953, sedici in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 51, due in meno rispetto a ieri.

foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).