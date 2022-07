Due ragazzi della provincia di Trapani al concorso di Mister Italia

Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Trapani tra i 90 prefinalisti nazionali del concorso di MISTER ITALIA 2022.





Sergio Culcasi e Fabrizio Tumminello in Abruzzo per inseguire il loro sogno

Ci sono anche due ragazzi dalla provincia di Trapani tra i 90 prefinalisti nazionali in corsa per il titolo di Mister Italia 2022.

Si tratta di Sergio Culcasi, 21 anni proveniente dalla città capoluogo, e di Fabrizio Tumminello, 21 anni di Salaparuta.

I due saranno a Giulianova (TE) martedì 2 e mercoledì 3 agosto per disputare le prefinali nazionali insieme ad altri contendenti provenienti da tutta Italia.

Soltanto i migliori 40, però, si giocheranno l’ambito scettro di Mister Italia (finito lo scorso anno nelle mani di un altro trapanese, Joseph Lantillo) che verrà messo in palio nella serata di sabato 6 agosto sul palcoscenico di piazza della Rinascita a Pescara nella serata conclusiva condotta da Jo Squillo.